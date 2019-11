Affaire Petrotim : Abdoul Mbaye et compagnie demandent l’activation de la Crei Le Congrès de la renaissance démocratique (Crd), réclame la saisine de la Crei dans l’affaire Petro-Tim. Abdoul Mbaye et compagnie qui récusent la démarche du procureur de la République dans cette affaire, considèrent, en effet, qu’il suffisait de saisir la Crei pour rechercher le caractère illicite du patrimoine des mis en cause (notamment immobilier), en rapport avec l’enquête de la Bbc.

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Novembre 2019 à 08:13 | | 0 commentaire(s)|

C’est ce qui ressort d’un communiqué qu’ils ont rendu public, soulignant que le Crd a mandaté le député Mamadou Lamine Diallo et l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, pour porter plainte auprès du Doyen des juges avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux en document administratif et détournement de deniers publics.

«Il est définitivement établi, confirmé et reconnu sans l’ombre d’aucun doute possible que de fausses informations contenues dans le rapport de présentation des décrets présidentiels ont permis leur adoption et leur signature avec pour conséquence la violation du Code pétrolier et l’attribution illégale de permis pétroliers au groupe des sociétés de Frank Timis dont la filiale sénégalaise est dirigée par Aliou Sall», note, en effet, le document, précisant que la plainte a été déposée au mois de juillet dernier au cabinet du Doyen des juges d’instruction.

Et de regretter que ce dernier ne s’est toujours pas conformé aux dispositions pertinentes de l’article 79 du Code de Procédure Pénale (Cdp) par refus de fixer le montant de la consignation comme l’y oblige l’article susvisé.

Aussi, les leaders du Crd, ont-ils saisi le président de la Chambre d’accusation conformément aux dispositions de l’article 211 du Code de procédure pénale par courrier déchargé le 15 octobre 2019 qui lui confère la mission de s’assurer du bon fonctionnement des cabinets d’instruction du ressort de la Cour d’Appel.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos