Affaire Petrotim : les auditions démarrent aujourd’hui, la liste des convoqués connue Les auditions dans l’affaire Petro-Tim débutent ce lundi 4 novembre 2019. Le journaliste Mouth Bane, Babacar Mbaye Ngaraaf et Mamadou Lamine Diallo, du mouvement Tekki, ouvrent le bal, rapporte Libération.

L'ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, et Birahim Seck du Forum civil., suivront demain. Viendra ensuite le tour de Clédor Sène et de Boubacar Camara, le 6 novembre. L'ancien ministre de l'Energie, Samuel Sarr, et l’ex PM, Souleymane Ndéné Ndiaye leur succéderont le 7 novembre.

Ce n’est que le 11 novembre prochain que passeront l’ex DG de Petrosen, Ibrahima Mbodji, Djibril Kanouté et Awa Ndongo, qui représentait, au Sénégal, les intérêts de Tullow, souligne le journal..

Puis, ce sera au tour de Guillaume Julien Dafaux, country manager de Kosmos de passer le 14 novembre, avec Géraud Moussarie, représentant de Bp au Sénégal.

L'ancien ministre du Budget, Ibrahima Sarr, et Todd Niebrugge, responsable des projets sénégalo-mauritaniens de Kosmos passeront le 18 novembre.

Aliou Sall, accusé dans cette affaire par la BBC d’avoir touché des pots de vin de 10 milliards de dollars dans l’octroi de deux blocs gaziers, fera face au doyen des juges le 25 novembre.



