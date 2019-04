Affaire Saër Kébé : Seydi Gassama met en garde le parquet Seydi Gassama a mis en garde le parquet contre les condamnations hâtives pour apologie du terrorisme. « Je crois qu’il faut retrouver la sérénité dans ce combat contre le terrorisme. Le délit d’apologie du terrorisme est mal organisé et peut amener n’importe quelle personne en prison », a régi le droit-de-l’hommiste sur L’Observateur, invitant « à revoir les lois, définir de façon claire le délit d’apologie du terrorisme et que le parquet fasse attention avant de placer les gens sous mandat de dépôt ».

