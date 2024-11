Affaire Samuel Sarr : Qui en veut à West African Energy ?

Affaire Samuel SARR-Posons-nous la bonne question : Qui en veut à WAE ?



Savoir « protéger coûte que coûte et vaille que vaille » ce qui fait notre identité et notre richesse nationale doit être notre DEVOIR COLLECTIF à nous tous SÉNÉGALAIS. Surtout lorsqu’il s’agit de nos titans industriels.



WEST AFRICAN ENERGY est un consortium 100 % sénégalais et qui appartient à DES SÉNÉGALAIS aux noms de Samuel Sarr, Moustapha Ndiaye, Khadim Ba, Abdoulaye Dia, Harouna Dia et font la fierté du privé national. Chacun dans son domaine est un champion national économique.



Quelle que soit la profondeur et la complexité du litige, le linge sale doit se laver en famille entre eux et leurs avocats. Surtout lorsque l’affaire concerne un secteur ultra concurrentiel et d’enjeux économiques : l’ENERGIE.



Donc Attention !!! Cette société nouvellement créée, est notre patrimoine national. Donc doit être surveillée comme du lait sur le feu. Faut surtout pas que ça déborde ! Car l’enjeu est énorme pour notre souveraineté énergétique et des emplois à sauvegarder.



Que Dieu vous éclaire et vous aide à sauver l’essentiel. Amine.



One love



Plume Citoyenne



MaremKANTE



Lundi 25 novembre 2024