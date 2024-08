Affaire Sidy Diop : Le Chanteur fait actuellement face au juge… Rédigé par leral.net le Lundi 26 Août 2024 à 13:54 | | 0 commentaire(s)|

Au moment où ces lignes sont écrites, l’artiste-musicien, Sidy Diop est face au juge. En effet, c’est aujourd'hui, que le célèbre chanteur Sidy Diop comparaît devant le tribunal de Grande instance de Dakar. Il fait face à des accusations de « défaut de permis de conduire et d'assurance. »



À l'heure actuelle, on ignore encore si le chanteur sera libéré ou non. Cependant, nous pouvons informer de la présence dans la salle d’audience, de nombreux soutiens et sympathisants du mis en cause, venus l'épauler.



L'artiste a été interpellé par les forces de l'ordre lors d'un contrôle de routine lundi dernier, alors qu'il circulait au volant de son véhicule sans être muni des documents requis, à savoir le permis de conduire et l'assurance. Suite à cette arrestation, il a été présenté au procureur de la République le mardi 20 août et placé en détention provisoire.

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Affaire-Sidy-Diop-Le-Cha...

