Affaire Sweet Beauté: Me Moussa Sarr, avocat de Ndèye Khady Ndiaye, convaincu de l’innocence de sa cliente

« Nous estimons, comme elle l’a toujours dit depuis l’instruction, qu’elle est innocente », a commenté Me Moussa Sarr.



L’avocat s’est aussi expliqué sur les motifs du renvoi. Il a souligné le « caractère extrêmement volumineux du dossier, qui fait 471 pages ». Il comprend aussi des audios, des vidéos et des photos.



« Il faillait renvoyé utilement à une date, un mois ou 45 jours, pour mieux organiser la défense de madame Ndèye Khady Ndiaye. A cette date, les avocats seront libres de faire des observations et le tribunal appréciera », a fait savoir l’avocat.











Amath Thiam