Affaire TF 1451/R : La famille Mbengue privilégie la clémence et le dialogue malgré l’ordonnance judiciaire

L’ordonnance rendue récemment par le tribunal dans l’affaire des 94 milliards a marqué un tournant décisif dans la bataille foncière opposant la famille Mbengue à l’État et divers acteurs privés. Le juge a ordonné la restitution du titre foncier TF 1451/R aux héritiers de la famille Mbengue, tout en précisant que des démarches pour libérer les terres occupées et construites illégalement doivent être entamées, y compris la possibilité de démolir les constructions présentes. Cependant, cette ordonnance n’a pas poussé Demba Anta Dia, mandataire de la famille Mbengue, à chercher à exercer une pression excessive sur les occupants, malgré le droit que la famille a sur ces terres. Demba Anta Dia, dans un entretien accordée à Dakaractu, a souligné que même si la famille Mbengue a toute la légitimité pour récupérer ses terres et demander l’évacuation des occupants, elle préfère prendre une autre voie. "Jamais on ne sera dans cette situation, imaginez des familles qui ont investi leur argent, construit de belles maisons, et aujourd’hui on démolit tout. Ce n’est pas ce que nous allons faire", a déclaré Demba Anta Dia. Il insiste sur le fait que la famille préfère agir avec humanité et sensibilité face à la situation des occupants, même si d’autres pourraient adopter une approche plus ferme et expéditive. Ainsi, malgré l'ordonnance judiciaire en faveur de la famille Mbengue, Demba Anta Dia reste sensible à la réalité humaine derrière ce dossier foncier. Bien qu’il ait le droit d’agir dans le cadre des décisions judiciaires, il insiste sur l’importance d’éviter d’ajouter de la souffrance inutile, soulignant que la famille Mbengue privilégie une solution qui respecte la dignité et les conditions de vie des occupants actuels. La famille préfère ouvrir un dialogue et, si possible, permettre une régularisation des situations pour éviter des conflits destructeurs.

