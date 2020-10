Affaire Terme Sud : Barthélémy Dias dément les 800 millions de Macky destinés aux 79 familles militaires

Le Maire de Mermoz Sacré-Cœur ne croit pas à l’information selon laquelle, le Président de la république Macky Sall a débloqué 800 millions FCfa pour reloger les familles de militaires victimes du déguerpissement de Terme-Sud. A travers un post publié sur sa page Facebook, Barthélémy Diaz parle d’intoxication et de désinformation.



«Une intoxication et une désinformation concernant les 800 millions du président de la république à l’endroit des 79 familles de terme sud. À certains, arrêtez de vous amuser avec la détresse de ces familles qui ont servi la Nation. Nous demandons l’attribution des 79 parcelles aux 79 familles, sur la base de préemption», a déclaré Diaz fils.



L’édile de Mermoz/Sacré-Coeur a tenu également à remercier les bonnes volontés et les appelle à continuer le soutien à ces militaires et citoyens sénégalais à travers un téléthon qui devra se tenir dans les jours à venir.



