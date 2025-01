Affaire Tf1451/R : Un Gouffre de 95 Milliards Révélé, Le Parquet Mobilise la DIC Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Janvier 2025 à 14:28 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Scandale financier/ Saliou Ndong Le parquet financier dégaine les grands moyens dans une affaire digne d’un véritable thriller judiciaire. Libération dévoile les dessous d’un scandale explosif mêlant escroquerie, faux et blanchiment d’argent à des milliards de francs CFA. Dans son édition du jour, Libération révèle que le procureur financier, El Hadj Abdoulaye Sylla, a lancé une vaste enquête sur le dossier baptisé « Tf1451/R ». Ce dossier, qui ferait rougir les plus grands scénaristes de drames financiers, porte sur un préjudice estimé à 94,8 milliards de francs CFA, selon un document récemment transmis. Les accusations sont lourdes : escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, ainsi que blanchiment de capitaux. Bien que les détails demeurent flous, l’affaire pourrait impliquer plusieurs acteurs influents, aussi bien dans le secteur privé que dans des cercles plus élevés. Les héritiers de Mbeugour Mbengue entrent en scène Toujours selon Libération, les héritiers de feu Mbeugour Mbengue ont réagi. Par l’intermédiaire de leur avocat, Me Assane Dioma Ndiaye, ils se sont constitués parties civiles, montrant ainsi leur ferme intention de faire éclater la vérité et de défendre ce qu’ils considèrent comme leurs droits bafoués. Un dossier promettant des révélations croustillantes L’intervention de la Division des Investigations Criminelles (Dic), chargée des enquêtes, prouve la sensibilité de cette affaire. Le parquet financier semble résolu à ne laisser aucun élément dans l’ombre. Pour l’instant, le silence des potentiels mis en cause laisse place à toutes les spéculations. Une chose est sûre, comme le souligne Libération : cette affaire mérite d’être suivie de près, tant elle pourrait secouer les sphères financières et judiciaires. Derrière le « Tf1451/R », un scandale à l’arrière-goût amer se profile, et les jours à venir pourraient s’avérer décisifs.



Source : Sénégal Atlanticactu/ Scandale financier/ Saliou Ndong Le parquet financier dégaine les grands moyens dans une affaire digne d’un véritable thriller judiciaire. Libération dévoile les dessous d’un scandale explosif mêlant escroquerie, faux et blanchiment d’argent à des milliards de francs CFA. Dans son édition du jour, Libération révèle que le procureur financier, El Hadj Abdoulaye Sylla, […]Source : https://atlanticactu.com/affaire-tf1451-r-un-gouff...

Accueil Envoyer à un ami Partager