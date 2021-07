Affaire Tfm/2stv: Ndiaga Ndour inculpé et placé sous contrôle judiciaire Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Juillet 2021 à 20:34 | | 0 commentaire(s)|

Ndiaga Ndour est rentre chez lui. Après 24 heures de garde à vue, le Directeur de la TFM, qui faisait face au procureur, jeudi, a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire par le juge du 8e Cabinet. Il est poursuivi pour les chefs d’association de malfaiteurs et utilisation frauduleuse de fréquences.Le jeune frère de […] Ndiaga Ndour est rentre chez lui. Après 24 heures de garde à vue, le Directeur de la TFM, qui faisait face au procureur, jeudi, a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire par le juge du 8e Cabinet. Il est poursuivi pour les chefs d’association de malfaiteurs et utilisation frauduleuse de fréquences.

Le jeune frère de Youssou Ndour a été arrêté, mercredi, par la gendarmerie suite à une plainte de la 2Stv pour utilisation frauduleuse de fréquence.



Source : http://lesoleil.sn/affaire-tfm-2stv-ndiaga-ndour-i...

