Affaire Tobène : Liberté provisoire pour les prévenus, le délibéré prévu pour le 26 août

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Août 2020 à 16:50 | | 0 commentaire(s)|

L’affaire des affrontements à Tobène entre populations et forces de l’ordre a été appelée, aujourd’hui, à la barre. Lors des plaidoiries, les avocats et le procureur ont tous plaidé pour un verdict d’apaisement. Ainsi, le juge a accordé la liberté provisoire aux 21 prévenus, dont 3 chefs de village.



Le délibéré dans cette affaire qui oppose les populations des villages de Tobène, Maka Dieng et Keur Magueye, aux Industries chimiques du Sénégal (Ics) est reporté au 26 août prochain.



