Affaire Wally Seck: Les plaintes visent Karim Xrum Xax, un imam, des sites internet et…

L'acte a été joint à la parole. Wally Seck a constitué son pool d'avocats. Les robes noires ont prévu de déposer leurs plaintes aujourd'hui. Et les personnes visées sont bien identifiées.



« A partir d’aujourd’hui, je ne permettrai à personne de porter des accusations fallacieuses sur moi. Je porterai plainte. Et dès demain, des citations seront envoyées à des individus qui devrontt répondre de leurs actes devant les juridictions. Mon pool d’avocats fera le nécessaire », avait annoncé Waly Seck lors de sa dernière sortie. Ses avocats comptent matérialiser ses propos.



En effet, un pool d’avocats composé de Me Abdou Dialy Kane, Me Bamba Cissé, Me Alioune Badara Fall et Me Souleymane Soumaré a été mis en place. Ces conseils de Waly Seck se sont rencontrés hier. « On va lancer des procédures », indique une des robes noires joint par iGFM.



En effet, informe davantage IGfm, ils comptent déposer des plaintes contre 5 à 6 personnes qui se seront distinguées par leurs accusations contre Waly Seck. Parmi eux, il y a Karim Xrum Xax, un imam qui avait ouvertement accusé le fils de Thione lors d’une émission télé. « Il y a un imam qui est allé à Dtv raconter du n’importe quoi. Il y aussi Karim Xrum Xax », indique une robe noire.



Des personnes qui ont porté des accusations dans les réseaux sociaux et autres sites internet, sont aussi dans le viseur.