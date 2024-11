Affaire West African Energy : Samuel Sarr placé en détention Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Novembre 2024 à 15:47 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Samuel Sarr/ Saliou Ndong À la suite de son audition devant le juge, Samuel Sarr a été placé sous mandat de dépôt. Son arrestation fait suite à une plainte déposée il y a plus d’un an par Moustapha Ndiaye, ancien président du conseil d’administration et actionnaire de la société West African Energy, au […] Sénégal Atlanticactu/ Samuel Sarr/ Saliou Ndong À la suite de son audition devant le juge, Samuel Sarr a été placé sous mandat de dépôt. Son arrestation fait suite à une plainte déposée il y a plus d’un an par Moustapha Ndiaye, ancien président du conseil d’administration et actionnaire de la société West African Energy, au nom de deux autres actionnaires. Pour appuyer cette plainte, un audit financier avait été réalisé par le cabinet Mazars, qui a minutieusement examiné les finances de l’entreprise. L’audit a révélé des irrégularités importantes, notamment des décaissements injustifiés ou non autorisés, pour un montant total dépassant 8 milliards de FCFA.



Source : Source : https://atlanticactu.com/affaire-west-african-ener...

Accueil Envoyer à un ami Partager