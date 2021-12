Affaire Yankhoba Diattara: Thierno Alassane Sall doute des 100 millions FCfa du Ministre Le ministre des Télécommunications et de l’Economie numérique avait déclaré, en marge d’un meeting, qu’il allait soutenir des GIE de femmes, à hauteur de 100 millions FCfa. Cette déclaration n’est pas passée inaperçue aux yeux de Thierno Alassane Sall. Il estime que Yankhoba Diattara « ne peut attester d’aucun emploi stable et solidement rémunéré, ayant duré plus de deux (2) ans au cours de la décennie écoulée, voire au-delà, qui justifierait qu’il disposait d’une telle somme à distribuer généreusement ».

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Décembre 2021 à 11:57 | | 0 commentaire(s)|

Thierno Alassane Sall annonce avoir déposé plusieurs plaintes à l’Office National de lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC), la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite (CREI) et la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF).



« M. Diattara, devant un public nombreux, affirme disposer d’un montant de 100 millions FCfa et cherche à mobiliser plus avec des partenaires, pour la campagne électorale. Il dit aussi que la destination de ce pactole est le « financement » de deux cents (200) groupements de femmes dans une première phase. Son objectif à terme étant de toucher l’ensemble des groupements de Thiès, à raison de 500 000 FCfa par groupement de femmes », indique la candidat à la mairie de Thiès, selon "Walfadjiri".



Seulement pour ce dernier, il s’agit, « assurément, de corruption d’électeurs, dans le contexte de précampagne où M. Diattara lui-même se place. Les chroniques thiessoises sont animées, depuis quelques temps, par l’entreprise d’achat des électeurs à laquelle, se livre le ministre Yankhoba Diattara, au mépris de la dignité des citoyens et de la moralité sociale et républicaine ».



Thierno Alassane Sall de rappeler qu’un ministre de la République « ne saurait avoir de ‘partenaires’ et ‘d’amis’, ni recevoir de cadeaux ou de faveurs de quelconque nature que ce soit, ni même contracter un prêt ailleurs qu’auprès d’établissements de crédit dûment habilités ». Et pour lui, « l’aveu étant la reine des preuves, M. Diattara doit s’expliquer sur la provenance d’une telle somme qu’il lui est impossible de réunir à travers ses revenus légaux ».



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook