Affaire Zecler: trois policiers mis en cause affirment avoir agi sous l'«effet de la peur» et de la «panique» Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Novembre 2020 à 22:09





Source : Trois policiers impliqués dans l’arrestation très musclée de Michel Zecler l’ont expliquée par «l'attitude de l’homme» et «les circonstances de l'interpellation». Selon le procureur de la République de Paris, Rémy Heitz, les fonctionnaire ont notamment évoqué «la panique» qui les a saisis dans les lieux exigus.Source : https://fr.sputniknews.com/france/2020112910448523...

