Affaire daara de Ndiagne : Le tribunal de Louga sous haute tension

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Novembre 2019 à 11:47 | | 0 commentaire(s)|

Le procès du maître coranique Serigne Cheikhouna Guèye va s'ouvrir incessamment devant le tribunal de grande instance de Louga qui a refusé du monde ce matin. Le maître coranique qui avait enchaîné ses élèves, des enfants talibés, va faire face au juge dans quelques instants, avec ses coaccusés poursuivis dans cette affaire aux relents d'esclavagisme, laquelle a eu pour cadre le village de Ndiagne dans l'arrondissement de Coki, région de Louga.



"Tout le village s'est déplacé pour assister au procès et apporter son soutien au maître coranique. Les populations ont été convoyés dans des cars Ndiaga Ndiaye qui ont rallié le tribunal de grande instance de Louga", découvre-t-on.



À retenir que des éléments de la police ont été déployés sur les lieux pour sécuriser le procès et parer à toute éventualité.

