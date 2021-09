Affaire de faux visas: Six mois de prison pour deux jeunes ! Rédigé par leral.net le Lundi 13 Septembre 2021 à 22:16 | | 0 commentaire(s)|





Source : PAR CATHY DIOUF Youssoufa Diallo et Alioune Fall ont comparu à la barre du tribunal d’instance pour faux et usage d’un faux passeport. Devant la barre, ils ont tous les deux nié d’avoir commis le faux, mais confirment avoir utilisé de faux passeports. Sous l’interrogation du juge Youssoufa Diallo a donné sa version des faits. […]Source : https://www.lasnews.info/2021/09/13/affaire-de-fau...

