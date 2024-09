Affaire de l'Italienne de 78 ans tuée par un Sénégalais : Du nouveau dans l’enquête

Le Sénégalais Louis Dasylva, âgé de 34 ans et établit en Italie depuis plusieurs années, a été arrêté pour le meurtre de sa voisine de 78 ans. La victime, qui fut une témoin de Jéhovah, a reçu 30 coups de couteau. Les faits se sont déroulés dans le garage de la copropriété, où elle habitait via del Ciclamio.



Quid du mobile du crime ? La victime a découvert que ce dernier entretenait une relation extra conjugale avec sa belle-fille.



Le présumé meurtrier est en prison depuis le 16 juillet dernier. Dans le cadre de l’enquête, la police a fait une nouvelle découverte importante : le tee-shirt que portait Dasylva le jour du crime, est entre les mains des enquêteurs, lit-on dans "Senenews".



Lors du jugement avant-hier, le parquet a souligné l’importance de cette découverte pour la reconstitution de la scène du crime.



Louis Dasylva a servi dans l’armée sénégalaise dans le passé, avant d’émigrer en Italie. Avec son épouse Valeria Bartolucci, il habite sur le même palier au 3e étage, où se trouvent également les appartements de Manuela Bianchi (sa prétendue amante) avec son mari Saponi et celui qui appartenait à la victime.