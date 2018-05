Affaire de la caisse d’avance : Seuls Khalifa Sall et Yaya Bodian ont fait appel

Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Mai 2018 à 08:40

Prévu le 5 juin prochain, le procès en appel de l’affaire de la Caisse d’avance va connaître une tournure assez particulier. Ce, d’autant que ce n’est pas tout le monde qui a interjeté appel. "Les Echos" informe que du côté de la défense, seul Khalifa Sall et Yaya Bodian ont fait appel.



Ils ont été condamnés à 5 ans de prison ferme et 5 millions d’amende. Mbaye Touré qui avait écopé des mêmes peines que Khalifa Sall, n’a pas fait appel tout comme le reste qui avait pu humer l’air de la liberté. Cependant, le parquet ayant fait appel incident à la suite de l'appel des avocats du maire de Dakar, remet ainsi tout le monde en selle .

