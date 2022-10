Affaire de la femme voilée de Fann: Les précisions de la direction de l'hôpital

"La Direction du CHNU de Fann précise que par souci d'asepsie et dans le cadre de la lutte contre les infections associées aux soins, tout le personnel paramédical sans distinction, est tenu de mettre une coiffe avant de prodiguer des soins aux patients.



Cette règle est valable pour tout le personnel, celui voilé est tenu d'avoir cette coiffe sur le voile. Ceci entre dans le cadre des normes et protocoles admis en médecine, pour la sécurité des patients et du personnel. Cette règle élémentaire est appliquée dans toute sa rigueur, sans aucune discrimination".