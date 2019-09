Affaire de la pharmacie Serigne Fadilou Mbacké : Une plainte déposée sur la table du Procureur général

Le Commissaire de police Bara Sangharé et le pharmacien Dr Cheikhouna Gaye vont jouer les prolongations de leur dispute à la pharmacie Serigne Fadilou Mbacké de la Patte d’Oie, devant la barre du Tribunal. Une plainte a été déposée par le propriétaire de la pharmacie en question contre X devant le Procureur général près la Cour d’Appel de Dakar, rapporte le site emedia.



Une information confirmée par l’avocat, Me Moussa Sarr qui précise que faits visés dans la plainte sont : association de malfaiteurs, destruction de biens appartenant à autrui, violences et voies de faits, complicité et abus d’autorité....



Me Moussa Sarr s’est constitué dans cette affaire pour défendre les intérêts du Dr Mame Mbacké Ndiaye Sène, propriétaire de la pharmacie et également du Dr Cheikhouna Gaye le pharmacien. « Nous souhaitons que cet incident fasse l’objet d’une enquête judiciaire et qu’on puisse identifier les auteurs et les responsables de cette faute », a souhaité l’avocat.



Pour rappel, le 14 août dernier, les Sénégalais avaient constaté, la diffusion, à travers les réseaux sociaux et les sites d’informations, d’une vidéo illustrant un malheureux incident entre un fonctionnaire de Police en service au Commissariat des Parcelles Assainies, et un pharmacien servant à l’officine Fadilou Mbacké, sise à la Patte d’Oie, en face du centre de santé Nabil Choucair. Pour cause, l’agent de santé avait refusé de vendre un médicament au commissaire qui n’avait pas présenté une ordonnance. Les deux hommes, après des échanges de propos, en sont venus aux mains. Puis, le pharmacien a été menotté et arrêté par des agents de la police des parcelles appelés par le commissaire Sangharé. Un acte que certains compatriotes ont qualifié d’abus de pouvoir. La police nationale a pris des mesures conservatoires et le commissaire mis en cause a été relevé de ses fonctions avant d’être affecté à la Direction générale en qualité de Conseiller technique.



