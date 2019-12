Affaire de la sextape à Touba: les 3 mis en cause, libres Sokhna Maï Mbaye, placée sous mandat de dépôt pour avoir diffusé des images de la maîtresse de son mari (Tahiratou Mbacké), nue, a été condamnée à 2 ans de prison dont 1 mois ferme. Moussa Mbaye, son père, pharmacien de son état, avait pris 2 ans avec sursis pour les mêmes délits. Ils ont ont été finalement relaxés selon "Enquête", de même que Aïssatou Guèye, l’amie de Sokhna Maï. Le père et la fille devront toutefois payer la somme de 20 millions FCFA à la partie civile.

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Décembre 2019 à 11:56



