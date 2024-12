Affaire de la « vente » de la résidence du Pdt de l’assemblée/ Amadou Bâ de Pastef dément Abdou Mbow et révèle : « elle est entre les mains du cerveau de l’affaire des 94 milliards de fcfa de façon illégale » Rédigé par leral.net le Lundi 30 Décembre 2024 à 01:35 | | 0 commentaire(s)|

Le député de Pastef, Amadou Bâ a répondu à son collègue de l’opposition, Abdou Mbow sur l’affaire de la vente annoncée de la résidence du président de l’assemblée nationale. Amadou Bâ démonte les propos du député de Takku Wallu. « Abdou Mbow a donné sur la RFM une version totalement biaisée de la résidence du Président de l’assemblée nationale », a signifié le député qui poursuit sa logique en faisant des révélations sur la résidence qui était estimée à plus du montant pour lequel elle a été « frauduleusement vendue », selon Amadou Bâ.





« Une Résidence grand luxe, située sur la Corniche, dont le prix estimatif était entre 6 et 8 milliards, troquée , Oui vous avez entendu, échangée sans aucune contrepartie, zéro francs, contre un terrain qui a servi à construire le lycée de Yoff, et qui ne dépassait pas 300 millions de fcfa à l’époque. Voilà le cadeau du Régime Macky à un des grands protagonistes de l’affaire des 94 milliards. Échanger sans compensation ou contrepartie une résidence sur la Corniche contre un TERRAIN NU À YOFF, voilà le scandale de la résidence du Président de l’assemblée nationale », a dit le député de la majorité qui ajoute que « la résidence est aujourd’hui entre les mains du cerveau de l’affaire des 94 milliards de fcfa de façon illégale, car les biens du Patrimoine Bâti de l’Etat ne peuvent faire l’objet de transactions ou d’aliénation sans autorisation de l’assemblée nationale. Ce qui vicie l’échange frauduleux et rend le troc illégal », conclut -il rappelant que « l’Etat reprendra ses droits ».

