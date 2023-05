Affaire de trafic de visas: L'ex-manager de Viviane Ndour acquitté

La chambre Correctionnelle du Tribunal de Dakar a vidé hier l'affaire Djidiack Diouf, l'ex-manager de Viviane Ndour. Il a été interpellé en 2020 avec Petit Mbaye, pour trafic de migrants. M. Diouf a été finalement acquitté de tous les chefs d'inculpation. Seuls Mamadou Mbaye et Abdoulaye Diouf Kébé ont été déclarés coupables et condamnés à 2 ans dont 6 mois de prison ferme.



Djidiack Diouf et Petit Mbaye avaient été inculpés pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux dans l’écriture de document administratif, fraude portant sur des titres de voyage, faux et usage de faux en écritures publiques authentiques, en écritures privées de banque et de commerce et dans des documents administratifs, rappelle "L'As".