Affaire des 125 milliards : « Dans ce dossier, si on décide d'approfondir l'enquête, de nombreuses personnes seront impliquées' », dixit un avocat de Farba NGom Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Janvier 2025 à 20:38

XALIMANEWS-Ce vendredi, le collectif des avocats de Farba Senghor a tenu un point de presse. Les Robes noires se sont prononcées sur la levée de l'immunité parlementaire de leur client et la question liée à sa patrimoine. « Il (Farba Ngom) n'a jamais géré de deniers publics. Dans ce dossier si on decide d'approfondir l'enquête, de nombreuses personnes seront impliquées. Oui, beaucoup de gens vont tomber dans ce pays (il insiste). Donc, avant de faire quoi que ce soit, il faut réfléchir. C'est pourquoi, Farba Ngom, a constitué un pool de 4 avocats pour défendre ses intérêts. » A lâché l'un des avocats de Farba Ngom.



