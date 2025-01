Affaire des 125 milliards : Le procureur Abdoulaye Sylla brise le silence (vidéo)

Lors de son intervention sur la RTS ce vendredi soir, le procureur de la République financière, El Hadj Alioune Abdoulaye Sylla, a révélé les performances impressionnantes du Pool judiciaire et financier (Pjf). Depuis sa mise en place, la structure a traité 91 dossiers, saisi 2,5 milliards de FCFA, et transmis 87 dossiers aux juges d’instruction. En outre, elle a procédé à 162 arrestations, consolidant son rôle dans la lutte contre les crimes économiques.



Le Pool, officiellement inauguré le 17 septembre 2024, regroupe 27 magistrats spécialisés dans les affaires de corruption, de détournement de fonds publics, de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Cette équipe dédiée reflète la volonté des autorités judiciaires de renforcer la transparence et de combattre les infractions financières.