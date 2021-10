Affaire des 2 milliards FCfa: Ces preuves qui mettent Samuel Sarr hors de cause Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Octobre 2021 à 11:35 | | 2 commentaire(s)| Voilà une affaire très simple à comprendre, parce qu'attestée par des documents validés par les différentes parties. Au fond, Samuel Sarr ne doit rien à Cheikh Amar.



WADE ENVOIE SAMUEL SARR CHEZ CHEIKH AMAR



A Versailles, le 27 Juin 2013, Me Abdoulaye Wade adresse une lettre à Samuel Sarr. Il écrit : « Mon cher Samuel, c’est avec beaucoup de peine et de déception que je me décide d’agir contre Cheikh AMAR, pour qu’il me rembourse l’argent que je lui avais prêté pour l’aider parce qu’il avait des difficultés et que cela me faisait de la peine avec les menaces qui pesaient sur ses affaires ».



Le président poursuit : « Je lui ai prêté presque toutes mes économies pour lui rendre service, par trois virements bancaires de 10,4 et encore 4 millions de dollars, soit au total 18 millions, l’équivalent de 9 milliards FCFA ».



Me Abdoulaye Wade ajoute, « certes, il m’a remis parfois des sommes pour me remercier, disait-il, de ce que j’ai fait pour lui, mais elles n’ont jamais été très importantes, en me disant que ses remises n’entraient pas dans l’amortissement de sa dette à mon égard et qu’il me rendrait intégralement ma créance de 18 millions de dollars ».



L’ancien Chef de l’Etat dira à Samuel Sarr, « au besoin, moi, j’ai les preuves que les transferts de banque que j’ai effectués au profit de ses sociétés ». Il poursuit, « je te charge d’aller le voir et de lui dire de changer d’attitude à mon égard et de s’exécuter comme il me l’avait promis, en me versant immédiatement un acompte de 10 millions de dollars ou 5 milliards. Il me raconte chaque fois qu’il attend des rentrées d’argent mais recule toujours les délais. Il m’avait fait cette promesse devant Abdoul qui le lui a rappelé plusieurs fois et même s’est fâché contre lui ».



b[En conclusion, l’ancien président dira dans sa lettre : « Si je n’ai pas de réponse claire dans les 3 jours, je remettrai le dossier à mon avocat ».

]b

WADE CONSTITUE UN AVOCAT IVOIRIEN PROCHE DE OUATTARA, POUR RECOUVRER SON ARGENT AUPRES DE CHEIKH AMAR

« Je lui ai prêté sur sa demande, courant 2002-2003, par chèque de banque, établis par ma Banque, la National Commercial Bank de Djeddah, NCB, en sa faveur, successivement, les sommes de 10 millions USD et 4 millions USD, soit l’équivalent de 07 milliards de FCFA » écrit Me Abdoulaye WADE, dans sa lettre de demande de recouvrement du 20 Décembre 2013 ,adressée à son avocat ivoirien, Me Mamadou KONE, Bâtonnier de l’ordre des avocats de Côte d’Ivoire.



b[Me Abdoulaye WADE poursuit : « M.Cheikh AMAR a maintenant surmonté ses difficultés mais s’obstine à ne pas rembourser sa dette à mon égard, malgré ses nombreuses promesses et les différentes interventions de personnalités sénégalaises qui connaissent ses relations avec moi ».

]b

L’ancien président continue : « mon assistante n’arrive même plus à lui parler au téléphone». C’est la raison pour laquelle, «je voudrais vous constituer en ma faveur pour le recouvrement sur Cheikh Amar de ma créance de 14 millions USD ».



Dans une lettre du 08 Janvier 2014 adressée à Me Abdoulaye WADE, Cheikh AMAR s’engage à donner la somme de 100 millions le 08 Janvier 2014 et des traites totalisant la somme des 2 milliards.



Le 30 Juin 2014, il a donné une traite de 400 millions à échéance le 30/06/2014 suivie de 03 autres échéances.



Tous les montants remboursés par Cheikh AMAR ont été redistribués à des personnes choisies par Me Abdoulaye WADE. A suivre…



Mor MBAYE/ DAKARTIMES DKRTIMES 1327 (1).pdf (1.09 Mo)



Affaire Samuel Sarr/Cheikh Amar: Des mails, des traites, des versements, des décharges et des lettres d'engagement au menu La plainte annoncée dans la presse contre Monsieur Samuel Sarr dans une affaire de 02 milliards qu’il devrait à Monsieur Cheikh Amar n’est rien d’autre que de l’imaginaire. Après avoir échangé avec le patron de TSE, nous nous sommes rapprochés de Samuel Sarr pour vérifier et recouper les informations qui sont à notre disposition. Si, Monsieur Amar s’est limité à nous dire que Samuel Sarr lui doit de l’argent sans nous révéler le montant exact, l’accusé que nous avons contacté, est allé plus loin. En vérité, ces 02 milliards appartenaient à Me Abdoulaye Wade que Cheikh Amar lui avait remboursés à travers Samuel Sarr avec plusieurs décharges signées par ce dernier totalisant la somme des 02 milliards. Répétons pour vous permettre de mieux comprendre.



Cheikh Amar a remboursé 02 milliards sur les 07 milliards qu’il devait à Me Abdoulaye Wade. Ces 02 milliards ont été remis en plusieurs tranches, (avec plusieurs décharges) à Samuel Sarr sur instruction de Me Abdoulaye Wade. Par la suite, l’ancien président avait donné des instructions à Samuel Sarr pour exécuter différentes dépenses contenues dans un tableau validé par l’ex président.



Maintenant, reste à savoir si ce sont les décharges remises à Cheikh Amar par Samuel Sarr, lorsqu’il remboursait les 02 milliards à Me Wade, qui sont brandies comme preuve d’une supposée dette ou pas ? DakarTimes vous promet d’apporter toute la lumière sur cette affaire qu’il faudra définitivement clore avec des documents explosifs à l’appui. Le principal avocat choisi par Cheikh Amar est aussi mêlé dans cette affaire car certains documents portent ses empreintes avec ses mails. Le malheur c’est que, ce sont les avocats qui poussent Monsieur Amar à engager une procédure, tout en espérant récolter des dividendes, qui vont sacrifier ce dernier déjà dans des difficultés. Une question adressée au Bâtonnier, Me Seydou Diagne avocat de Me Abdoulaye Wade contre Cheikh Amar, peut-il aujourd’hui se retourner pour défendre Monsieur Amar dans le même dossier ? A suivre…



Accueil Envoyer à un ami Partager