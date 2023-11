Affaire des 22 hectares de Mbèye: La population implore une résolution rapide du litige foncier Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Novembre 2023 à 18:24 | | 0 commentaire(s)| L'affaire des 22 hectares du village de Mbèye est devenue une source de tension entre la population locale et le promoteur Souayibou Seck, demeurant dans une impasse critique. Malgré les signalements des habitants concernant l'utilisation persistante de bulldozers par le promoteur pour démolir des camps, considérés comme la propriété des villageois, aucun règlement n'a été trouvé.

Lors d'un rassemblement sur le site ce samedi 18 novembre 2023, la population a encore exprimé son appel pressant au président Macky Sall pour qu'il intervienne et trouve une résolution à ce différend grandissant. Les craintes d'une escalade et d'une situation irréversible persistent si ce différend n'est pas résolu promptement, poussant la communauté à rechercher une solution rapide pour préserver leurs terres et leurs droits.

