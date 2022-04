Affaire des 33 millions FCfa de l'Anas détournés : La Section de Recherches aux trousses du colonel accusé Une affaire d’escroquerie et de détournement de fonds éclabousse un colonel de l’Armée nommé M. S. F. M., en service à la Maison militaire. Ce haut gradé de l’armée est accusé par l’Association des Albinos (Anas), de les avoir grugés de 33 millions FCfa.

Le parquet, après une plainte de l’Anas, a saisi la Section de Recherches pour enquêter sur les supposés fonds détournés. Selon le président de la fondation des personnes vivant avec l’albinisme au Sénégal et en Afrique de l’ouest, Mouhamadou Bamba Diop, tout part d’une histoire de commercialisation d’oignons qui a abouti à une désillusion totale.



D’après "Les Echos", le colonel mis en cause est un récidiviste. Il fait l’objet de plusieurs accusations.



Un opérateur économique, dénonce-t-on, a déposé une plainte contre lui à la Dic, pour un détournement de 5 millions FCfa.



