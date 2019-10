Affaire des 94 milliards : « Chaque famille a reçu 500 millions » Les langues se délient dans l’affaire dite des 94 milliards. Alors que des héritiers démentent avoir mandaté Me Ousmane Sèye pour porter plainte dans cette affaire, la ‘’Sci Thiandoum’’ qui représente certains ayant-droits, affirme que ceux qui contestent cette plainte ont déjà vendu et encaissé 2,5 milliards Fcfa.

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Octobre 2019 à 10:28 | | 1 commentaire(s)|

« Chaque famille a reçu 500 millions », révèle, en effet, Ibrahima Thiandoum, dans Walf Quotidien. La ‘’Sci Thiandoum’’ confirme, dans le même temps, que Me Ousmane Sèye travaille bel et bien et agit au nom d'une partie de la famille.

Autre révélation de la ‘’Sci Thiandoum’’, Tahirou Sarr, qui travaillait pour le compte d'une ancienne autorité dont le nom n'a pas été dévoilé, a été débouté par la justice.

« Dans ce dossier, l'État a fauté, car les indemnités se payent au préalable aux héritiers. Il n'y a pas que dans ce cas qu'il y a eu rachat de créances », souligne, en effet, la ‘’Sci Thiandoum’’, selon qui, « la justice a annulé la procédure et l'État doit payer uniquement et seulement les héritiers ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos