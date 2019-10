Affaire des 94 milliards : Des héritiers démentent avoir mandaté Me Ousmane Sèye pour une plainte L’affaire dite des 94 milliards se conjugue désormais sur un autre temps. En effet, les héritiers de Mbeugour Mbengue dans cette affaire du Tf 1451/R et des 94 milliards, jusque-là assez discrets, sont sortis de leur réserve, pour démentir avoir demandé à Me Ousmane Sèye de porter plainte contre Tahirou Sarr.

« Nous ne comprenons pas l'attitude de Me Ousmane Sèye qui n'est pas notre avocat. D'ailleurs, nous allons porter plainte contre X », a, en effet, déclaré Amanekh Mbengue, un des héritiers dans Walf Quotidien.

Tout au contraire, Amanekh Mbengue ajoute que les héritiers de Mbeugour Mbengue qu'ils sont, entretiennent de très bonnes relations avec Tahirou Sarr.

« S'ils ne font pas attention, nous parlerons un jour et la vérité éclatera », menace-t-il, déplorant que cette affaire soit ainsi politisée et les nombreuses pressions que les héritiers subissent.



