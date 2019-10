Affaire des 94 milliards FCfa: Sonko n'a pas boudé l'Assemblée, hier Le député Ousmane Sonko qui avait jusqu’ici boudé les travaux de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire des 94 milliards FCfa qu'il a soulevée, s’est cette fois-ci présenté devant ses collègues de l'Assemblée nationale, hier, à l'ouverture de la session extraordinaire de l'année 2019. Laquelle session a été ouverte sur une demande signée par 87 députés.

A terme, indique L'As quotidien, il sera question de modifier la loi organique 2002-20 du 15 mai 2002 portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale ; en plus de donner au plus vite une suite au rapport de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire des 94 milliards mettant en cause l'ancien directeur des Domaines, Mamour Diallo.



Une affaire qui sera tranchée le 11 octobre prochain. Le journal de signaler que Sonko s'est vite éclipsé après la rencontre, en attendant certainement les débats très alléchants qui auront lieu le jour de l'audition du rapport.

