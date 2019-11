Affaire des 94 milliards : Sonko nie toute proximité avec les héritiers Ousmane Sonko nie toute proximité avec les héritiers Ndoye, propriétaires du terrain 1451/R, au centre du scandale des 94 milliards.

« Nous avons déposé notre plainte le 4 mai 2018. Et à cet époque, je ne connaissais ni de près ni de loin les membres de la famille. On a, de manière souveraine, constitué un groupe de travail au sein du parti et collecté tous les documents probants avant de rédiger la plainte pour alerter le procureur. C’est quatre mois plus tard que la famille Ndoye s’est adressée à moi via un intermédiaire », a, en effet, déclaré Ousmane Sonko, à Pape Alé Niang.

Le leader de Pastef ajoute avoir décliné une sollicitation de la famille « de les assister pour obtenir gain de cause ».

« je leur ai dit que je ne pouvais pas me saisir de leur cas. Je préfère poursuivre la procédure enclenchée pour dénoncer le détournement des 94 milliards », a-t-il.



