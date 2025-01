Affaire des Fonds Covid-19 : Une vague d’arrestations imminente Rédigé par leral.net le Mardi 14 Janvier 2025 à 12:50 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Fonds Covid-19/ Saliou Ndong Les choses progressent dans la direction souhaitée par la population, qui a exprimé son désir de voir des changements. La controverse concernant la mauvaise gestion des fonds alloués à la crise du Covid et l’utilisation de l’enveloppe dédiée à la lutte contre la pandémie devrait bientôt être éclaircie. C’est ce qu’a révélé le journal Libération dans son édition de mardi, annonçant que « le parquet financier est désormais en action, ce qui pourrait mener à une vague d’arrestations. » Pour rappel, un rapport de la Cour des comptes, publié à la mi-décembre 2023, indique que plus de 740 milliards de francs CFA (soit plus de 1,1 milliard d’euros), financés par l’ancien gouvernement et des bailleurs internationaux, ont été officiellement dépensés pour lutter contre la pandémie. Cependant, l’institution a relevé des « fautes de gestion et des infractions pénales », citant notamment des « surfacturations, l’absence de justificatifs, des conflits d’intérêts » et des dépenses non liées à la pandémie, estimées à environ 20 milliards de francs CFA (près de 30 millions d’euros).



Source : Sénégal Atlanticactu/ Fonds Covid-19/ Saliou Ndong Les choses progressent dans la direction souhaitée par la population, qui a exprimé son désir de voir des changements. La controverse concernant la mauvaise gestion des fonds alloués à la crise du Covid et l’utilisation de l’enveloppe dédiée à la lutte contre la pandémie devrait bientôt être éclaircie. C’est […]Source : https://atlanticactu.com/affaire-des-fonds-covid-1...

Accueil Envoyer à un ami Partager