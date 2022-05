Affaire des bébés calcinés : Ndèye Saly Diop Dieng dépêche une mission d’évaluation à Tivaouane.

Suite au décès de 11 nouveaux nés, dans l’incendie survenu au service de néonatalogie de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane, la Ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants a dépêché, sur les lieux, une mission d’identification et d’évaluation de la situation.



Conduite par le Secrétaire Général du Ministère, elle est composée de tous les services compétents, en l’occurrence la Directrice Générale de l’Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits (ANPECTP), la Direction de la Promotion des droits et de la protection des enfants (DPDPE), la Direction de la Famille et de la Protection des groupes vulnérables (DFPGV) et le Service de l’action sociale (SAS).



La mission a d’ailleurs rencontré le Préfet du département de Tivaouane et la Directrice de l’Hôpital dans son bureau pour faire le point de la situation.



Rappelons que la ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants, a interrompu son séjour en Gambie dans le cadre de la Cedeao, pour rentrer à Dakar, ce jeudi 26 mai 2022, afin de conjuguer ses efforts avec ceux des membres du gouvernement.

