Affaire des comptes de Monaco : « Il y a une autre procédure en cours »

Karim Wade n’en a pas fini avec les procès à Monaco. Cette affaire de comptes bancaires dans la Principauté n’est pas totalement vidée, selon Me Moussa Felix Sow, avocat de l’Etat du Sénégal. "Si d’un côté on a rejeté la confiscation, de l’autre côté il y a une procédure qui est en cours et qui concerne la saisie des fonds relativement aux dommages et intérêts qui étaient alloués à l’Etat du Sénégal », soutient Me Sow interrogé par "Le Quotidien".



L’Etat du Sénégal, qui avait obtenu la somme de 10 milliards sur la base de dommage et intérêts pour lesquels avaient été condamnés Karim Wade et consorts, a procédé à une saisie justement sur ces comptes-là. Donc, elle existe toujours".



Pour rappel, l’État du Sénégal, dans le cadre de l’exécution des peines infligées par la CREI au fils de Wade et ses co-accusés, avait adressé des demandes d’entraide judiciaire pénale internationale en France, au Luxembourg, et à Monaco. En ce qui concerne Monaco, c’était d’obtenir la confiscation des comptes bancaires des mis en cause ; lesquels ont été saisis et gelés par les autorités monégasques en 2013 et 2014, en exécution des commissions rogatoires internationales diligentées par la CREI.



Leral.net