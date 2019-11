Affaire des faux billets : Bougazelli a passé sa première nuit à Rebeuss, la tentative de corruption parmi les chefs d'accusation L’ancien député Seydina Fall Bougazelli a passé sa première nuit à la prison de Rebeuss après avoir été placé sous mandat de dépôt par le doyen des juges, hier, après le réquisitoire du Procureur de la République. Une information confirmée par son avocat Me El Hadji Diouf. Il est reproché à l’ancien parlementaire des faits relatifs à l’association de malfaiteurs, trafic de faux billets de banque et tentative de corruption.

