Affaire des faux billets : Seydina Fall déféré aujourd’hui ou demain Placé en garde-à-vue depuis hier, à l’issue de sa garde-à-vue à la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane, l’ancien député Seydina Fall Boughazelli sera déféré au parquet aujourd’hui ou au plus tard demain. C’est ce qu’a affirmé son avocat Me El Hadji Diouf, hier, devant la presse après l’audition de son client. Soulignant que l’ex député n’a pas encore été placé sous mandat de dépôt, l’avocat précise que son client a répondu à toutes questions pendant 5 heures, de 17h à 20h.

