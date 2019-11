Affaire des faux billets : enfoncé par ses complices, Bougazelli proche de la prison Le député Seydina Fall Bougazelli est encore attendu à la Section de recherche de Colobane, en milieu de journée, ce lundi matin. Le député qui a fait faux bond aux enquêteurs, vendredi, est encore convoqué ce lundi matin par les gendarmes. Mais alors que l’on épilogue encore sur les raisons de son défection, L’Observateur révèle que ses complices ont enfoncé le député lors de leurs auditions. Et tout porte à croire que Bougazelli sera en garde-à-vue s’il se pointe à la Caserne Samba Diéri Diallo.

D’ailleurs, indique le journal, 6 de ses complices, dont un burkinabé, laveur de faux billets, ont déjà été arrêtés et déférés dans le cadre de cette affaire.

Et même ses proches lui aménagent déjà une porte de sortie, évoquant une maladie du député qui serait incompatible avec la vie carcérale, les chances du Baye Fall de Macky Sall d’échapper à la justice sont très minimes. Et il est fort à parier que Bougazelli sera cueilli de force s’il ne défère pas une seconde fois à la convocation des pandores.

Et puis, du côté de la majorité, le député ne compterait presque pas de soutien, à cause du flagrant délit qui caractérise l’affaire. Ses collègues de la mouvance présidentielle à l’Assemblée nationale, ne comptent pas s’embarrasser outre mesure avec cette affaire.





