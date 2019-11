Affaire des faux billets : pourquoi le député Bougazelli n’a pas répondu à la convocation des gendarmes Le député Seydina Fall Bougazelli n’a pas répondu à la convocation des gendarmes de la Section de Recherches de Colobane, hier. Si les supputations vont train sur cette défection, L’Observateur explique que le député a fait un malaise, hier. En effet, ajoute le journal, Bougazelli, diabétique, a fait une crise, sans doute liée au stress et cette affaire dans laquelle il est impliqué, et son taux de sucre est monté. Le journal ajoute que le député répondra probablement à la convocation des gendarmes, lundi prochain.

