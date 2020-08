Affaire des licences pêches : Le ministre Alioune Ndoye livre sa version des faits Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Août 2020 à 20:38 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, Alioune Ndoye, dément formellement avoir attribué de nouvelles licences de Pêche à des étrangers notamment des navires. Des informations qu’avaient relaté la presse. Alioune Ndoye dément “Nous n’avons pas de convention avec la Chine. Donc je ne peux pas accorder une licence’’, a fait savoir Alioune Ndoye. ‘’A part les pays voisins avec qui on a signé des accords gagnant-gagnant, nous avons une seule convocation, c’est avec l’Union européenne (Ue), à qui on a autorisé 10 mille tonnes sur des espèces que notre pays ne pêche pas. Et ça, ce n’est rien comparé aux 50 mille tonnes que la Mauritanie nous a accordées”, a déclaré Alioune Ndoye, qui était l’invité de Yoon wi, sur la Rfm, ce jeudi. senego



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-29345-affaire-des...

Accueil Envoyer à un ami Partager