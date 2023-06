Affaire des manifestations à Nguekhokh: Une peine d'emprisonnement de 6 mois ferme, requise

Accusés d'association de malfaiteurs participation a des actions diverses et rassemblement illicite Violences et voies de fait à des agents de la force publique.



Les 15 jeunes interpellés lors de récentes manifestations dans la commune de Nguékhokh ont été tous présentés ce matin, devant la barre du tribunal de grande instance de Mbour.



Interpellés dans la nuit du 2 au 3 juin courant, lors des violentes manifestations suite à l'annonce du verdict du leader du Pastef les Patriotes, condamné à 2 ans de prison, le Parquet a requis contre les mis en causes une peine d'emprisonnement de 6 mois ferme. Le délibéré est fixé au 20 juin prochain.