Affaire des passeports diplomatiques: La fausse de lettre de Mahmoud Saleh Nouvelles révélations dans l’affaire du trafic de passeports diplomatiques entre la présidence de la République et le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur.Le présumé cerveau de ce trafic, Limamou Laye Seck, est passé aux aveux avec force détails.

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Décembre 2021 à 15:07 | | 0 commentaire(s)|

Devant les enquêteurs, l’homme d’affaires au cœur du réseau a confié avoir déjà démarché et obtenu six clients, lesquels ont déboursé des montants variants entre 3 millions et 4 millions de Fcfa pour bénéficier des passeports diplomatiques.



Limamou Laye Seck a aussi révélé avoir recruté Amadou Kébé, qui est en France. D’ailleurs, c’est pas le biais de ce dernier qu’il a obtenu lui-même le passeport diplomatique numéro20PD01901. Le cerveau a confessé avoir travaillé avec l’adjudant-chef Ousseynou Bâ, en service à la Présidence. Il indique s’être rendu à plusieurs reprises dans le bureau du gendarme pour récupérer les diplo’.



Pour chaque passeport, l’adjudant-chef indiquait la constitution du dossier de demande et la façon dont elle devait être rédigée. Après constitution du dossier, le gendarme glissait les demandes dans le courrier de l’aide de camp qui devait être soumis, pour approbation, au président de la République.



Après un accord du chef de l’État, le gendarme Bâ lui transmet la bonne nouvelle et, à son tour, il ordonne aux clients d’aller accomplir les formalités de dépôt au niveau du ministère des Affaires étrangères.



À ce niveau, c’est Badara Sambou qui facilite la sortie du passeport diplomatique en mode fast-track. Il reçoit, en contrepartie de sa prestation, une commission. Après délivrance du passeport, Limamou Laye indique qu’il encaisse 500 000Fcfa et le reste de l’argent est partagé entre Amadou Kébé et le gendarme adjudant-chef Ousseynou Bâ.



D'après Rewmi, Limamou Laye révèle également qu’il était en contact avec un autre gendarme, Assane Ndione, en service au Bureau des passeports diplomatiques du ministère des Affaires étrangères. Limamoulaye révèle également qu’il était en contact avec un autre gendarme Assane Ndione, en service au Bureau des passeports diplomatiques du ministère des affaires Etrangère. Ce dernier facilite, selon lui, l’enrôlement et le retrait des documents après leurs confections.













