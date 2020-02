Affaire des pêcheurs de Saint-Louis: une demande de mise en liberté déposée pour les 12 mineurs dès lundi Parmi les 31 personnes arrêtées lors des manifestations des pêcheurs à Saint-Louis, mardi dernier, pour des licences de pêche, figurent 12 mineurs. Une situation que déplore Mady Boiré, professeur de droit à l’université de Saint-Louis. « Ces enfants devaient être accueillis dans un carré pour mineurs et séparés des adultes », a-t-il dit sur la Rfm. Dans tous les cas, leurs avocats ont annoncé qu’ils vont déposer une demande de modification de garde, qui n’est rien d’autre qu’une demande de liberté provisoire, pour que ces enfants soient confiés à leurs parents. Car, ont-ils dit, le dossier de ces mineurs relève d’une information judiciaire et non du flagrant délit.

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Février 2020 à 09:36 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos