Affaire des11 bébés calcinés dans un incendie: Frapp annonce une marche pour jeudi Guy Marius Sagna et Cie désignent le Président Macky Sall comme le premier responsable de la situation des hôpitaux publics. Le mouvement Frapp l’invite à aller au-delà du limogeage du ministre de la Sant, informe LeQuotidien.

Le mouvement Frapp pointe la responsabilité de l’Etat dans l’incendie à l’hôpital de Tivaouane, où 11 bébés ont été brûlés vifs mercredi dernier. Dans un communiqué, Guy Marius Sagna, Daouda Guèye et Cie annoncent avoir déposé hier, sur la table du Préfet, une lettre l’informant de la marche suivie d’un rassemblement devant le ministère de la Santé, qui aura lieu le jeudi 2 juin, de 15h à 19h. «Plus qu’un changement de ministre de la Santé et de l’action sociale, le Peuple aspire à un changement de cap dans tous les domaines, particulièrement celui de la santé», estime le Frapp. Pour le Secrétariat exécutif national (Sen) de cette organisation, un «autre hôpital est possible» et «nécessaire». Il ajoute : «…L’hôpital public est négligé comme l’école publique, négligé comme la route nationale, car ce sont l’hôpital, l’école et la route du Peuple, que n’utilisent ni n’empruntent ceux qui sont chargés de les gérer. Ils ne se soignent pas dans l’hôpital public, n’envoient pas leurs enfants à l’école publique et roulent sur l’autoroute à péage.»



Guy Marius Sagna et Cie considèrent que «cette énième tragédie doit pousser celles et ceux qui n’ont d’autre choix que de se soigner à l’hôpital public -l’écrasante majorité de la population- à se mobiliser pour un système de santé national, démocratique et populaire». Ils s’interrogent : «Comment ne pas faire le lien entre les détournements de Mamour Diallo et Moustapha Diop, qui sont tous les deux de la région de Louga, et la tragédie de Astou Sokhna, décédée à l’hôpital de Louga ? Comment ne pas faire de lien entre les Diagne Sy Mbengue, les Diop Sy, qui baignent dans des scandales engageant les ressources des populations, et la mort des 11 anges de Tivaouane ? Comment ne pas faire le lien entre les détournements par le Président Macky Sall, ses ministres et directeurs, des richesses du Sénégal et le désert médical dans plusieurs domaines que connaît le Sénégal ? Comment ne pas faire le lien entre les accords léonins au détriment du Sénégal que signe le Président Macky Sall, qui brade nos ressources, et le manque de moyens pour notre système de santé ?»



A la lumière de ces informations, Frapp déduit que «le premier responsable de la situation de pauvreté structurelle de nos hôpitaux, de nos centres et postes de santé qui sont pauvres en personnel, en matériel médical, en gestion transparente… est le Président Macky Sall». Malgré tout, ce mouvement se joint à tous les Sénégalais pour exprimer «sa solidarité aux familles des 11 bébés morts à l’hôpital de Tivaouane et présente ses condoléances aux familles, au khalife, Serigne Babacar Sy Mansour, aux populations de Tivaouane et à tout le Sénégal, face à cette tragédie».

