Affaire du colonel Abdourahim Kébé : Me Ndèye Fatou Touré s’engage

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Mars 2019 à 13:18 | | 0 commentaire(s)|

La coalition Idy2019 suit de près le dossier du Colonel Abdourahim Kébé, secrétaire national chargé de la défense de Rewmi.



Ce dimanche alors que ce dernier est acheminé sous escorte pour Dakar, les leaders de cette coalition ont organisé une réunion d’urgence chez Idrissa Seck. Rien n’a filtré de cette rencontre mais d’après L’As, l’avocate Me Ndèye Touré, responsable du Mouvement Tekki, a été instruite pour être présente aux côtés de l’officier à retraite, lors de son interrogatoire.



Elle sera rejointe par d’autres avocats membres du parti Rewmi. Ancien porte-parole de l’armée et ancien attaché militaire à l’ambassade du Sénégal à Washington, le colonel Kébé a été arrêté pour un commentaire sur le réseau social facebook. Il aurait incité à la révolte contre l’élection de Macky Sall.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos