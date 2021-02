Affaire du député Sonko : Y en a marre met en garde l’Etat contre toute manipulation du pouvoir judiciaire Les réactions se suivent dans l’Affaire du député Sonko. Et c’est Y en a marre qui met en garde l’Etat contre toute manipulation du pouvoir judiciaire, dans ce communiqué que leral.net vous propose en intégralité.

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Février 2021 à 14:53 | | 0 commentaire(s)|

Y en a marre constate depuis ce matin une forte présence policière devant le domicile de monsieur le député Ousmane Sonko, président du parti Pastef, et un début de répression violente suivie d'arrestations de militants et sympathisants de ce dernier.



Le mouvement met en garde les autorités étatiques contre toute instrumentalisation de notre pouvoir judiciaire à des fins politiciennes, dans le dossier judiciaire opposant monsieur Ousmane Sonko à une citoyenne Sénégalaise.



En sa qualité de député du peuple, M. Sonko bénéficie d'une immunité parlementaire qui astreint l'autorité judiciaire à se conformer à des dispositions prévues par la loi, pour l'auditionner.



Le mouvement engage le Procureur de la république à faire cesser sans délais ce processus qui constitue une attaque inacceptable à notre État de Droit.



Fait à Dakar, le 8 février 2021.



La coordination



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos