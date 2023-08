Affaire du journaliste Moussa Fall et la garde rapprochée de Serigne Mboup: Le tribunal déclare les trois prévenus coupables et les condamne...

Le tribunal de Kaolack vient de se prononcer sur l'affaire du chef de bureau de Dakaractu à Kaolack en l'occurrence le journaliste Moussa Fall et la garde rapprochée du maire Serigne Mboup.



En effet, le tribunal a déclaré les prévenus à savoir Amadou Lô, Ousmane Diop et El Hadj Abdoulaye Badara Thioye coupables de coups et blessures volontaires ayant occasionné une ITT de 7 jours au plaignant. Avant de les condamner tous les trois à 1 mois avec sursis et à allouer au sieur Fall la somme de 500.000 Fcfa au titre de dommages et intérêts, assortis de l'exécution provisoire et condamne les prévenus aux dépens. Enfin, le tribunal fixe la contrainte par corps au maximum.



Pour rappel, l'affaire remonte au 24 janvier 2023 lors de la session extraordinaire portant vote du budget de la mairie de Kaolack, le chef du bureau régional de Dakaractu qui s'était rendu à la mairie de Kaolack, à l'instar de ses autres confrères, a été malmené et sorti de force de la salle par ces derniers. Le tribunal a finalement condamné ce matin tous les trois prévenus pour coups et blessures volontaires...