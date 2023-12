Affaire du supposé contrat minier : Me Moussa Diop convoqué par la Sureté urbaine Rédigé par leral.net le Lundi 11 Décembre 2023 à 17:57 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien directeur général de la société de transport Dakar Dem Dikk est dans les locaux du Commissariat central de Police de Dakar. Il a été convoqué par les éléments de la Sûreté urbaine (Su) pour présentation immédiate. Le leader de Ag/Jotna a confirmé l’information sur sa page Facebook. L’avocat avait fait une sortie, ce week-end, pour […] L’ancien directeur général de la société de transport Dakar Dem Dikk est dans les locaux du Commissariat central de Police de Dakar. Il a été convoqué par les éléments de la Sûreté urbaine (Su) pour présentation immédiate. Le leader de Ag/Jotna a confirmé l’information sur sa page Facebook. L’avocat avait fait une sortie, ce week-end, pour dénoncer devant la presse un supposé contrat minier conclu entre Jean-Claude Mimran et le gouvernement, qui serait diligenté par Aly Ngouille Ndiaye, en tant que ministre des Mines et des Énergies d’alors. D’ailleurs, Aly Ngouille Ndiaye, qui s’estime diffamé par Me Moussa Diop, a déclenché lundi des poursuites judiciaires contre ce dernier. En effet, son avocat, Me Daouda Kâ, a déposé une plainte ce jour au Tribunal de Grande instance de Dakar pour « diffamation ». Le groupe Mimran a, lui aussi, démenti ces accusations, via un communiqué de presse. Mais, d’après des informations obtenues, c’est le procureur de Dakar qui s’est auto-saisi de l’affaire en instruisant la Sûreté urbaine d’ouvrir une enquête en vue d’élucider l’affaire. Auparavant, l’ancien Directeur général des Mines et de la Géologie, de 2011-2019, le Dr Ousmane Cissé a réagi lundi à ces accusations en apportant des précisions de taille. «Le diamant n’est pas exploité au Sénégal, particulièrement dans la « zone Nord » où malheureusement il n’y a pas de roches diamantifères », a notamment fait savoir le directeur de la Société des mines du Sénégal (Somisen), entre autres précisions. S.G



Source : Source : https://lesoleil.sn/affaire-du-suppose-contrat-min...

