Affaire du supposé magistrat sermonné par un policier : Le ministère de la Justice parle d’usurpation de fonction

Dans un communiqué public, les services de Me Malick Sall informent que suite à des investigations en interne, «il s’avère que le monsieur en question n’est pas reconnu comme faisant partie du corps des magistrats», ajoutant que l’enquête suit son cours pour «l’identifier et engager des poursuites contre lui pour usurpation de fonctions».



Par rapport à la réaction du policier qui rappelait au supposé magistrat qu’il est aussi un justiciable, le ministère précise : «Nous vous présentons nos excuses et comme on le dit souvent, nul ne peut être au-dessus de la loi, et mieux encore, le civisme incombe à tout un chacun».